CGU detecta quase R$ 2 bi em possível pagamento indevido de auxílios a caminhoneiros e taxistas

Segundo a CGU, cerca de 247 mil beneficiários do auxílio-taxista não atendiam aos critérios do programa, o que equivale 78% dos inscritos

Em relatório divulgado nesta sexta-feira (2), a CGU (Controladoria-Geral da União) afirma ter detectado quase R$ 2 bilhões em possível pagamento irregular dos auxílios caminhoneiro e taxista a beneficiários que não cumpriam os critérios estabelecidos pelo governo.

Os dois auxílios foram criados por meio da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) dos Benefícios -medida anunciada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para turbinar benefícios sociais e às vésperas da eleição. O valor do vale era de R$ 1.000 e foi concedido entre julho e dezembro do ano passado.

Segundo a CGU, cerca de 247 mil beneficiários do auxílio-taxista não atendiam aos critérios do programa, o que equivale 78% dos inscritos. Dos mais de R$ 1,8 bilhão dos créditos efetivados, 75% podem ter sido pagos indevidamente.

VEJA ALGUNS PROBLEMAS ENCONTRADOS PELA CGU PARA BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO TAXISTA

CPF em situação cadastral irregular

Residência no exterior

Indicação de óbito

Recebimento de benefício previdenciário ou assistencial de espécie incompatível com o desempenho de atividade laboral

Habilitação em categoria incompatível com o exercício da profissão

Habilitação vencida

Motorista sem habilitação

Habilitação sem registro de exercício de atividade remunerada

Motorista sem contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) nos 12 meses anteriores ao início do pagamento do auxílio

Total de crédito efetivado no auxílio taxista: R$ 1,84 bilhão

Pagamento potencialmente indevido: R$ 1,39 bilhão

Total de beneficiários do auxílio taxista: 314.025

Total de beneficiários que não cumpriram os critérios de elegibilidade: 246.722

Fonte: CGU (Controladoria-Geral da União)

Já no caso do auxílio caminhoneiro, o potencial pagamento indevido representa quase R$ 583 milhões cerca de 25% do total de recursos. Neste caso, mais de um quarto dos beneficiários não atendiam aos critérios, segundo a CGU.

VEJA ALGUNS PROBLEMAS ENCONTRADOS PELA CGU PARA BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO CAMINHONEIRO

Cadastro inativo no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) em 31 de maio de 2022

CPF em situação cadastral irregular

Indicação de óbito

Residência no exterior

Recebimento de benefício previdenciário ou assistencial de espécie incompatível com o desempenho de atividade laboral

Beneficiário recebendo seguro-desemprego

Ocupação de cargo ou emprego público

Falta de registro de veículo de carga no RNTRC

Beneficiários sem registro de tipo de propriedade de veículo no RNTRC e sem habilitação para dirigir

Beneficiários sem registro de tipo de propriedade de veículo no RNTRC e com habilitação para dirigir em categoria incompatível com veículo de carga

Beneficiários sem registro de tipo de propriedade de veículo no RNTRC e sem registro de que exercem atividade remunerada na CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

Total de crédito efetivado no Auxílio Caminhoneiro: R$ 2,32 bilhões

Pagamento potencialmente indevido: R$ 582,87 milhões

Total de beneficiários do Auxílio Caminhoneiro: 402.773

Total de beneficiários que não cumpriram os critérios de elegibilidade: 110.051

Fonte: Controladoria-Geral da União

Segundo a CGU, o resultado da auditoria aponta “potenciais falhas em controles internos na operacionalização do programa”.

O órgão recomendou que o governo avalie a situação em conjunto com o Dataprev, empresa de processamento de dados responsável pela geração das folhas de pagamento, e estude providências para o ressarcimento do valor.

Também orientou que seja revista a normatização da portaria que regulamentou a emenda constitucional 123/2022, responsável pela instituição do auxílio caminhoneiro e taxista.