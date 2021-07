CEO da Davati acusa Dominguetti de querer “aparecer”

Cristiano Carvalho diz que o áudio não trata de vacinas. Luis Miranda afirmou o mesmo ao presidente da CPI

O empresário representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, disse que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) tentou negociar compra de vacinas contra a covid diretamente com a Davati. Dominguetti mostrou mensagem de voz que teria recebido do CEO da Davati, Cristiano Alberto Carvalho. O CEO nega e acusa Dominguetti de querer “aparecer”.

“Eu recebi de outra pessoa, não diretamente do Luis [Miranda], não se refere a vacinas”, disse o CEO Cristiano Carvalho ao jornal o Globo. Ele acredita que o áudio trata de negócios de Miranda nos Estados Unidos. “Não tem nada uma coisa com a outra”, cravou.

Perguntado do porquê de Dominguetti ter apresentado este áudio, o CEO acusou: “Quer aparecer.”

A fala vai parcialmente de encontro à posição de Luis Miranda. O deputado ouvia o depoimento de Dominguetti, quando adentrou a sala da sessão e falou rapidamente com o presidente Omar Aziz (PSD-AM) e o relator Renan Calheiros (MDB-AM). Depois, Omar e outros senadores se reuniram com Miranda em uma sala, e Miranda disse a eles que o áudio é antigo e foi editado para prejudicá-lo.

“Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia-crime e irá dispor para a gente a edição do áudio”, disse Omar Aziz.

Na mensagem de voz, Luis Miranda chega a dizer: “Você sabe que eu tenho um pagador com potencial de pagamento instantâneo, porque ele compra o tempo todo lá, em quantidades menores, obviamente. […] Eu não vou perder mais tempo com esse comprador, porque desgastou muito meu irmão nos últimos 60 dias.”O áudio deixou confusos os senadores presentes, e Dominguetti não explicou o contexto do áudio.

O áudio deixou confusos os senadores presentes, e Dominguetti não conseguiu explicar o contexto. O vice-presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu a apreensão do celular do depoente para apuração da mensagem. Ouça na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luis Miranda volta à CPI na próxima terça-feira (6) para depor. O irmão dele, que depôs da primeira vez junto ao deputado, não foi convocado.