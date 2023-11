Cenário externo dificulta título verde, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o governo aguarda uma janela mais “oportuna” para lançar no mercado os títulos soberanos sustentáveis do Tesouro Nacional, já que o atual cenário externo, afetado pelo patamar de rendimento dos títulos do Tesouro americano, tornaria impeditivo o lançamento de papéis com taxas mais baixas. “Os títulos vão ser emitidos tão logo o Tesouro considere oportuno. Em virtude do cenário externo, estamos em momento muito desafiador”, disse.

Haddad citou os títulos sustentáveis ao listar formas de financiamento de ações do Plano de Transformação Ecológica (PTE) liderado pela Fazenda. Nesse sentido, o ministro também destacou o Fundo Clima, administrado pelo BNDES, que permitiria o fomento de ações do plano a taxas de “juros muito baixas”.