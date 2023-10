Celular de Silvinei tinha fotos de Hitler e de armas

Nos documentos, não há mensagens enviadas por Silvinei. Para a CPMI, o ex-diretor da PRF apagava os arquivos que enviava

São Paulo, 16 – O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques tinha no celular fotos guardadas de ditadores – como Adolf Hitler e Benito Mussolini -, imagens de armas e registros ao lado da família Bolsonaro. O conteúdo estava no aparelho apreendido pela Polícia Federal e colocado à disposição da CPMI do 8 de Janeiro. Havia ainda áudios recebidos por Silvinei com xingamentos e cobranças sobre os bloqueios das rodovias federais pela PRF no dia do segundo turno das eleições de 2022. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Nos documentos, não há mensagens enviadas por Silvinei. Para a CPMI, o ex-diretor da PRF apagava os arquivos que enviava. A comissão solicitou a quebra de seus sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático sob a justificativa de que ele teria mentido no depoimento ao colegiado. Entretanto, o pedido foi suspenso pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF).

