Casal Moro já gastou R$ 1,1 milhão em advogados na campanha

Sergio e Rosângela Moro, respectivamente candidatos a senador pelo Paraná e a deputada federal por São Paulo, já gastaram R$ 1,1 milhão com advogado, valor elevado em relação à média de seus principais concorrentes. Trata-se de 25% dos gastos de ambos nas campanhas.

Sergio, que já gastou R$ 700 mil, tem como principais adversários Álvaro Dias (R$ 400 mil) e Paulo Martins (R$ 80 mil). Rosângela usou R$ 400 mil com advogado.

Seus concorrentes em São Paulo investiram bem menos, como Eduardo Bolsonaro (R$ 57,5 mil), Marina Silva (R$ 50 mil) e José Serra (R$ 140 mil), valores que representam fatias bem menores de suas receitas. Os advogados de Lula (PT) custaram R$ 2,9 milhões, o que representa 5,6% do caixa da campanha.

A campanha de Moro afirma que o cálculo dos honorários do advogado Gustavo Guedes tem relação com a perspectiva de volume de trabalho e ressalta que declarou de saída os valores integrais dos contratos, o que possivelmente nem todas as candidaturas fizeram.