Cármen Lúcia rebate Kassio no TSE em ação sobre cota

Isabella Cavalcante

São Paulo, SP

A ministra Cármen Lúcia rebateu comentários do colega Kassio Nunes Marques durante discussão sobre um caso de fraude eleitoral no Ceará em sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Nesta quinta-feira (27), a corte eleitoral concluiu, por 4 votos a 3, que houve fraude à cota de gênero pelo Cidadania na eleição de 2020 nas candidaturas para vereador em Itaiçaba (CE).

Durante a sessão, Kassio disse ser necessário “ter empatia” e que a candidata em questão foi “abandonada” pelo partido. Cármen discordou da fala e reforçou o desejo das mulheres por respeito.

“Entendo quando Vossa Excelência afirma, de forma que soa quase paternal, que é preciso ter empatia […] Quando se fala que o partido abandonou, como outrora se dizia que o marido abandonou, coitada. Não queremos ser coitadas, queremos ser cidadãs iguais”.

A ministra disse ainda ser preciso reconhecer a candidata “como pessoa dotada de autonomia, sem precisar ser amparada ou gotejada. Isso é o que nós, mulheres, não queremos”.

“O que a gente quer, nós, mulheres, não é empatia, mas respeito aos nossos direitos. Tem que reconhecê-la como pessoa dotada de autonomia, sem precisar ser amparada ou gotejada. Isso é o que nós, mulheres, não queremos”, disse a ministra.

“Entendo quando Vossa Excelência afirma, de forma que soa quase paternal, que é preciso ter empatia.

Sabemos exatamente o que é ser tratada com desvalor. Não é desvalorizando e achando que mulheres são coitadas, porque coitadas não somos, somos pessoas autônomas igualmente e, por isso, quando se fala que o partido abandonou, como outrora se dizia que o marido abandonou, coitada. Não queremos ser coitadas, queremos ser cidadãs iguais”, continuou.