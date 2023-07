Carlos Bolsonaro sugere que perda de porte de arma é plano do governo para matá-lo

O vereador do Republicanos-RJ perdeu o porte após a Polícia Federal negar a renovação de cinco anos que ele queria para sua pistola Glock 9 mm

O vereador do Republicanos-RJ, Carlos Bolsonaro sugeriu em suas redes sociais que o governo Lula quer matá-lo e ainda citou Adélio Bispo no pacote.

“Contra fatos não há argumentos: Primeiro, antigo filiado do PSOL, braço do PT tenta matar meu pai. Em seguida, as constantes ameaças à nossa integridade física aumentam, fatos vistos aos olhos de todos ao longo dos anos”, declarou.

“Depois, retiram a segurança e a negativa dos veículos blindados a serem utilizados pelo ex-presidente. Agora, essa questão do porte de arma. A conclusão é de vocês”, completou.

Carlos Bolsonaro perdeu o porte da sua pistola Glock 9 mm, após a Polícia Federal negar a renovação de cinco anos.

Ele ainda declarou que continua preenchendo o requisito da “efetiva necessidade” por ser vereador municipal, atividade profissional que considera de risco, e por ter “cabeça a prêmio”.

Juntou alguns vídeos mostrando homens armados fazendo supostas ameaças e falando em atirar contra o ex-presidente.

Na sexta, o presidente Lula assinou um decreto sobre o controle “responsável” de armas no país, ele ainda defendeu que não se pode permitir “arsenais nas mãos de pessoas”. É o fim de um “capítulo trágico e de trevas” no país, segundo Fládio Dino.