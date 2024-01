Carlos Bolsonaro é alvo de operação da PF

Logo cedo, a PF já estava na casa do vereador carioca para buscas, o que também aconteceu na Câmara Municipal do Rio

Na manhã desta segunda-feira (29), a Polícia Federal deflagrou uma operação pra apurar ações de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo de Jair Bolsonaro, e um dos alvos seria o filho “02” do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro.

Logo cedo, a PF já estava na casa do vereador carioca para buscas, o que também aconteceu na Câmara Municipal do Rio. Assessores de Carlos também seriam alvos da operação.

Na última quinta-feira (25), um escândalo colocou a Abin sob os holofotes, quando foi descoberto que Alexandre Ramagem, ex-diretor da agência e hoje deputado federal, usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Autoridades como a ex-deputada Joice Hasselmann, o ex-governador do Ceará e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia estariam entre os alvos da espionagem.

Quem é Alexandre Ramagem?

Em-diretor-geral da Abin, Alexandre foi delegado da Polícia Federal e chegou a ser nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) para chefiar a PF, mas foi impedido de assumir por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que viu indício de desvio de finalidade na escolha do nome.

Ramagem chefiou a equipe de Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018, depois do episódio da facada em Juiz de Fora-MG, e depois acabou se tornando amigo próximo da família do presidente.