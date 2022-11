Carla Zambelli volta ao Brasil e ironiza Alexandre de Moraes

Zambelli, que viajou depois do segundo turno da eleição presidencial, ironizou a ofensiva do ministro do STF Alexandre de Moraes contra bolsonaristas

Fábio Zanini

São Paulo, SP A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) retornou discretamente ao Brasil no último sábado (19), após ter passado quase três semanas nos EUA. Leia também Lula participará remotamente de reuniões da equipe de transição

Santos Cruz critica silêncio de Bolsonaro pós-eleição

Polícias Militares apresentam balanço de ações durante as eleições ao TSE Zambelli, que viajou depois do segundo turno da eleição presidencial, ironizou a ofensiva do ministro do STF Alexandre de Moraes contra bolsonaristas. "Voltei sem ser presa, olha só. Acho que o Alexandre não tem coragem de me prender", disse a parlamentar à coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Deputada federal mais votada em São Paulo, Zambelli participou de atos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nos EUA. Esteve em Nova York (EUA), onde ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) participaram de um evento promovido pelo grupo Lide. A presença prolongada da deputada em território americano gerou especulações de que ela poderia pedir asilo, a exemplo do que já fez o influenciador Allan dos Santos. Na véspera do segundo turno, Zambelli protagonizou uma das grandes polêmicas da campanha, ao ser filmada perseguindo armada um homem em uma rua de São Paulo.