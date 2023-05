Carla Zambelli diz que está em UTI após ‘mal-estar súbito’

Ela contou que se sentiu mal dois dias depois de voltar de viagem, e o médico recomendou que ela fosse internada para fazer exames

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) publicou neste sábado (20) nas redes sociais um vídeo em que diz estar internada em um hospital em Brasília. Segundo a parlamentar, ela teve um “mal-estar súbito” na última segunda-feira (15), mas a causa ainda não foi descoberta.

Zambelli afirma que está na UTI do Hospital DF Star, na capital federal. Ela contou que se sentiu mal dois dias depois de voltar de viagem, e o médico recomendou que ela fosse internada para fazer exames.

“Estou bem, na medida do possível”, afirmou.

A deputada relatou ter vários problemas de saúde desde pequena, incluindo infecções no rim e um tumor no cérebro. Ela ainda teria pegado Covid-19 durante a internação, segundo a assessoria.

Zambelli diz que deve ficar no hospital até a próxima segunda-feira (22) ou terça (23). No vídeo, ela pede ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que possa votar à distância.

No mês passado, a deputada fez uma vaquinha pedindo ajuda para pagar condenações judiciais e indenizações. Ela conseguiu bater a meta R$ 100 mil. Em seguida, viajou para a Coreia do Sul. De acordo com ela, a” missão oficial foi autorizada pela Câmara, as passagens e hospedagens estão custeadas pela Universal Peace Federation”.

O UOL entrou em contato com a Rede D’Or, operadora do Hospital DF Star, e aguarda posicionamento. Quando houver retorno, o texto será atualizado.