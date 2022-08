Candidatos de Bolsonaro nos estados herdam dificuldades entre mulheres e mais pobres

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 16% de intenções de voto, alcança 10% entre a mulheres e 9% no segmento mais pobre

Guilherme Seto

São Paulo, SP

Levantamento do Datafolha mostrou que candidatos a governos apadrinhados por Jair Bolsonaro (PL) reproduzem as dificuldades eleitorais que o presidente enfrenta.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 16% de intenções de voto, alcança 10% entre a mulheres e 9% no segmento mais pobre.

O preferido do eleitorado feminino é Fernando Haddad (PT), com 41% (38% de intenção de voto no geral). Rodrigo Garcia (PSDB) aparece com 10% nessa parcela do eleitorado. Entre os homens, Tarcísio supera o tucano por 22% a 12%.

Entre os que recebem até dois salários mínimos em SP, 39% dizem pretender votar em Haddad, e 11%, em Garcia.

Já Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro, marca 26% no total da população, mas fica com 18% no segmento feminino e 20% nos que recebem até dois salários mínimos. Marcelo Freixo (PSB), 23% ao todo, lidera entre as mulheres, com 24%. Entre homens, Castro está na frente, com 35% contra 23%.

Castro tem 20% entre os que ganham menos, enquanto Freixo tem 19%.

Bolsonaro aparece com 32% de intenção de voto na pesquisa Datafolha, mas somente 23% entre os que recebem até dois salários mínimos, grupo em que 55% dizem pretender votar em Lula. Entre as mulheres, o presidente tem 29%, e o petista, 47%.

Na população como um todo, o ex-presidente lidera com 47%, e o atual chefe do Executivo tem 32%.