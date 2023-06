Câmara adia mais uma vez votação da revisão do Plano Diretor de SP

A decisão foi tomada porque não houve consenso entre os vereadores sobre a área de influência dos chamados Eixos de Estruturação

CLAYTON CASTELANI E TULIO KRUSE

SÃO PAULO, SP

A Câmara Municipal de São Paulo adiou novamente a votação do Plano Diretor Estratégico. Ela passou desta sexta-feira (23) para a próxima segunda-feira (26).

A decisão foi tomada porque não houve consenso entre os vereadores sobre a área de influência dos chamados Eixos de Estruturação e Transformação Urbana, onde a lei permite estímulos financeiros para a construção de edifícios mais altos.

Segundo o vereador Rodrigo Goulart (PSD), relator do projeto de revisão, o prolongamento das negociações resultará no atraso de um dia da publicação do texto no Diário Oficial do Município, que passará desta quarta (21) para a quinta-feira (22).

Esse atraso inviabiliza a realização das três audiências públicas previstas para antes da votação.