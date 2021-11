Bretas profere sentença ‘atrasada’ e condena empresários

O juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro passou a ser cobrado pela demora em proferir sentenças

Camila Mattoso e Italo Nogueira

BRASÍLIA, DF, E RIO DE JANEIRO, RJ

O juiz Marcelo Bretas proferiu uma das duas sentenças no qual foi cobrado no TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) pela demora na conclusão das ações penais. O magistrado condenou dois empresários pelos crimes de fraude à licitação e organização criminosa envolvidos no suposto esquema do ex-governador Luiz Fernando Pezão.



Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, o juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro passou a ser cobrado pela demora em proferir sentenças. No caso dos empresários, o TRF-2 impôs um prazo de dois meses para a conclusão do processo. Bretas apontou como uma das razões para o atraso a redução da equipe da 7ª Vara Federal Criminal, onde atua. O TRF-2 retirou 4 dos 16 servidores que auxiliavam o magistrado.



O magistrado ainda não proferiu a sentença na ação penal contra Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), acusado de participar do pagamento de propina para membros do COI (Comitê Olímpico Internacional) na votação que escolheu o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016.