Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, afirma Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou nesta segunda (8) a polarização política no país, após decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anulou todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Lula pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato.

“Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser favorável a Lula, e vice-versa. A polarização favorece os extremistas, que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro”, afirmou Doria, que pretende se lançar ao Planalto em 2022.

Adversário antigo de Lula, a quem já chamou de “bandido”, Doria apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, adotando forte discurso antipetista. Nos últimos meses, porém, rompeu com o presidente e se tornou um dos principais alvos de ataques de Bolsonaro e seus aliados.