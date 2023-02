Boulos quer apressar votação de projeto para auxiliar vítimas das chuvas em São Sebastião

O PL foi apresentado em fevereiro do ano passado pelo partido, mas não andou

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentou à Câmara dos Deputados um requerimento de urgência para pautar a votação de um projeto de lei (PL) que institui auxílio emergencial para pessoas atingidas por enchentes e secas.



O PL foi apresentado em fevereiro do ano passado pelo partido, mas não andou. Devido à situação de emergência no litoral norte de São Paulo, o PSOL quer pressionar deputados pela aprovação da proposta para ajudar as famílias de São Sebastião atingidas pelas chuvas.



“Estamos apresentando este requerimento de urgência para que possamos instituir uma resposta sólida que permita às famílias afetadas reconstruir suas vidas”, diz Guilherme Boulos, líder da bancada da sigla.

“O Estado não pode se omitir diante daqueles que mais precisam, sobretudo em situações de extrema gravidade como essa no litoral norte de SP.”



O requerimento já está no sistema da Câmara dos Deputados para coleta de assinaturas -são necessárias 257 para que o projeto seja pautado.



As chuvas históricas que atingiram o litoral norte paulista deixaram ao menos 54 mortos, segundo informação divulgada na manhã desta sexta. São 53 vítimas em São Sebastião (SP) e uma em Ubatuba.

Até o momento 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento -13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças.



As buscas pelas dezenas de desaparecidos continuam. Já são 4.066 pessoas fora de casa na região: 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados.