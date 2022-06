Boulos lança documentário sobre campanha à prefeitura de 2020

Líder do MTST, Guilherme Boulos lança no próximo dia 29 um documentário sobre os bastidores da sua campanha à prefeitura de São Paulo em 2020

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O líder do MTST Guilherme Boulos (PSOL) lança no próximo dia 29 um documentário sobre os bastidores da sua campanha à prefeitura de São Paulo em 2020. Sob a direção de Gabriel Gallindo, “Radical – Bastidores da campanha de Boulos e Erundina à prefeitura de São Paulo em 2020” traz imagens inéditas e depoimentos de integrantes de seu comitê.

A pré-estreia será no Belas Artes em São Paulo. No dia 3 de julho, o filme será liberado no canal no YouTube do Mídia Ninja.

Boulos iniciou a corrida eleitoral daquele ano pontuando menos de dois dígitos nas pesquisas de intenção de votos, mas acabou chegando ao segundo turno com o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em 2022, ele abriu mão da sua pré-campanha para o governo estadual em favor da candidatura do petista Fernando Haddad.

Como o Painel mostrou, no entanto, PT e PSOL têm entendimentos diversos sobre o acordo político entre as duas legendas que possibilitou a retirada da pré-candidatura ao governo de São Paulo.

Para os psolistas, esse gesto já foi suficiente para que o PT apoie Boulos para a Prefeitura de São Paulo em 2024, independentemente de fechar aliança em torno de Fernando Haddad na eleição de outubro. Já o PT afirma que adesão ao governo petista deve ser automática.