Boulos ajudará campanha de Lula no combate a fake news no WhatsApp

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi chamado para reforçar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no combate à divulgação de fake news no WhatsApp. Os principais alvos serão cidadãos dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo ele, o PSOL tem uma rede de comunicação formada por centenas de grupos de WhatsApp, com dezenas de milhares de contatos, por onde são disparadas mensagens de cunho político.

O líder sem-teto viajaria para Uberlândia nesta semana para se reunir com pessoas que integram essa rede para combater notícias falsas.

Minas Gerais é considerado um estado-chave na corrida pela Presidência do Brasil.

Na primeira rodada das eleições, Lula venceu Bolsonaro em Minas com praticamente o mesmo placar nacional -48,29% dos votos válidos, contra 43,60% do adversário.

A batalha por Minas se tornou prioridade das duas campanhas. O estado reúne o segundo maior eleitorado do país e tem o simbolismo de que desde a redemocratização todos os eleitos também triunfaram nas urnas mineiras.

Jair Bolsonaro tem o apoio do governador Romeu Zema (Novo). Já Lula conta com o suporte do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), do senador Alexandre Silveira (PSD) e do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Jorge Noman Filho (PSD).

Kalil foi derrotado por Zema no primeiro turno e Silveira não conseguiu se eleger para o Senado.