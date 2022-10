TSE derruba site que coletava dados de bolsonaristas para fiscalizar pleito

A campanha também argumentou que a conduta pode constituir crime de falsidade e que o site é um “verdadeiro empecilho”

O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o bloqueio do site “Fiscais do Mito” que coletava dados de apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) interessados em fiscalizar as eleições. O site, que não era ligado oficialmente a Bolsonaro, foi derrubado a pedido da própria campanha.

Os advogados alegaram que, ao ser procurado pela campanha, o responsável pelo site “se dispôs a vender as informações fraudulentamente captadas, o que foi prontamente repelido pela coligação”.

A campanha também argumentou que a conduta pode constituir crime de falsidade e que o site é um “verdadeiro empecilho” à organização da fiscalização regular realizada pela coligação de Bolsonaro no dia das eleições.

Estadão conteúdo