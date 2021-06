Bolsonaro volta a fazer críticas contra o PT

“Eu estou pagando as contas dos caras lá de trás”, declarou, em alusão aos governos Lula e Dilma

O presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer críticas aos governos do PT que antecederam a atual gestão. Nesta quinta-feira (17), no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse a apoiadores que o governo federal hoje paga supostos prejuízos causados no passado.

“Alguns me criticam porque eu estou concluindo obras do PT. É verdade, algumas obras estou concluindo, sim. Agora, o PT não deixou obras inconclusas fora do Brasil”, disse, ironicamente. “Vamos parabenizar o PT, completou. A fala foi registrada no canal Foco do Brasil, simpático a Bolsonaro.

O presidente afirmou ainda que o atual governo paga supostos desvios das gestões passadas. “Eu estou pagando as contas dos caras lá de trás. Eu, não. Vocês, né?!”, declarou.

“Histórico de atleta”

Um dos apoiadores presentes nesta quinta (17) se apresentou como profissional de Educação Física. Bolsonaro, então, relembrou de falas no início de 2020 sobre a covid-19, quando declarou que não seria acometido pela doença por ter “histórico de atleta”.

“Eu falei lá atrás que quem tinha um bom preparo físico, dava à tua saúde a chance de, uma vez contraindo a covid, era grande de não ter grandes problemas. Apanhei. Todo mundo sabe disso”, relembrou Bolsonaro. “Não precisa ser inteligente. É só estudar um pouquinho, ter vergonha na cara e não ter medo dessa mídia covarde que nós temos aí. Tem alguns que acho que se consultam com jornalistas, e não com médicos.”