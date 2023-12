Bolsonaro volta a demonstrar apoio a Ricardo Salles para a prefeitura de SP

“Seria uma oportunidade de recompensá-lo”, disse o ex-presidente sobre a possibilidade de Salles, seu antigo ministro, comandar a capital paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a demonstrar apoio ao deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) na corrida pela prefeitura de São Paulo. Dessa vez, ao lado do pré-candidato, Bolsonaro declarou “Salles prefeito”, em vídeo publicado nas redes sociais do parlamentar. “Seria uma oportunidade de recompensá-lo”, disse o ex-presidente sobre a possibilidade de Salles, seu antigo ministro, comandar a capital paulista.

“São Paulo merece realmente um nome que vá fazer pelo município e não fazer por partido”, disse o ex-presidente. Salles está de saída do PL, e deve se filiar ao PRD, partido que nasceu da fusão de PTB e do Patriota.

A publicação enterra a possibilidade de Bolsonaro embarcar na campanha de reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Nos últimos meses, Salles entrou e saiu na disputa, após o PL sinalizar o apoio à reeleição de Nunes. O esperado era que o ex-presidente também embarcasse na campanha. Nunes, no entanto, não correspondeu ao sinais de Bolsonaro como desejado, preferindo adotar o tom de uma campanha de centro, e não ser o candidato de direita que o bolsonarismo gostaria.

Com o apoio de Bolsonaro, Salles deve disputar o cargo com Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Tabata Amaral (PSB), que contará com a apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ex-governador Márcio França (PSB), e Nunes, que apesar de não ter um grande nome como padrinho, conta com a máquina pública e um arco de alianças com PP, Republicanos, PSD, entre outros.

Estadão Conteúdo