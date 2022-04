Bolsonaro volta a citar facada e diz querer voltar a Juiz de Fora (MG) neste ano

Num evento do PL, seu partido, em 27 de março, o chefe do Executivo afirmou que tomaria decisões “contra quem quer que seja”

Em discurso na cidade de João Pinheiro (MG), o presidente Jair Bolsonaro voltou a mencionar a facada que sofreu na campanha eleitoral de 2018 e disse querer voltar, neste ano de eleição, ao local onde ocorreu o atentado, em Juiz de Fora (MG). Ao entregar certificados de terras, o chefe do Executivo também aproveitou para exaltar os produtores rurais, uma de suas principais bases eleitorais.

“Eu quero voltar a Juiz de Fora ainda no corrente ano. Ali, aquela cidade marcou a minha vida. Boas lembranças tenho em grande maioria naquele local. Ali, os médicos e profissionais de saúde da Santa Casa salvaram a minha vida. Ali, despontou uma pessoa que, mais do que jurar a vida pela sua Pátria, tudo fará também pela nossa liberdade”, declarou o presidente.

Apoiadores de Bolsonaro costumam relembrar a facada nas redes sociais sempre que o presidente é internado por conta de obstruções intestinais. Após realizar uma série de cirurgias no abdômen, parte do corpo perfurada pela faca, o chefe do Executivo ficou com algumas sequelas. A Polícia Federal (PF) concluiu que Adélio Bispo, o autor da facada, agiu sozinho, mas Bolsonaro insiste, sem apresentar provas, que há um mandante do crime. Recentemente, o inquérito foi reaberto.

Em tom eleitoreiro, Bolsonaro disse na cerimônia de hoje que do episódio da facada “despontou alguém que tudo fará pela nossa liberdade”. A retórica messiânica costuma ser usada pelo presidente. Num evento do PL, seu partido, em 27 de março, o chefe do Executivo afirmou que tomaria decisões “contra quem quer que seja” se tivesse apoio de seu “exército” de apoiadores, no que chamou de “luta do bem contra o mal”, em referência às eleições deste ano.

Ao entregar os títulos de terra, o presidente acenou hoje a seu eleitorado no meio rural e exaltou os agricultores familiares. “O nosso governo, diferente dos outros, que atrapalhavam e não faziam nada além disso, não atrapalha e colabora com o produtor rural”, afirmou. “O agricultor familiar é extremamente importante para nós brasileiros. É quem produz as mais variadas plantas agrícolas, que vão diretamente para as nossas mesas”, emendou Bolsonaro.

Estadão Conteúdo