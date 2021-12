Bolsonaro visita Beto Carreto e curte parque temático em SC em meio a tragédia da BA

Bolsonaro chegou ao local por volta das 11h e participou de uma apresentação temática chamada Hot Wheels – Epic Show, onde andou de carro

Manoela Bonaldo

Em meio à tragédia da Bahia e das críticas diante de sua ausência no atendimento às vítimas do estado, o presidente Jair Bolsonaro viajou nesta quinta-feira (30) o município de Penha, litoral norte de Santa Catarina, para uma visita ao parque Beto Carrero World.

Bolsonaro chegou ao local por volta das 11h e participou de uma apresentação temática chamada Hot Wheels – Epic Show, onde andou de carro. Após isso, ele conversou com pessoas no local.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, as cenas dos momentos de folga de Bolsonaro no litoral catarinense, enquanto a Bahia enfrenta crise gerada pelas fortes chuvas, têm constrangido aliados e membros do governo federal.

Parlamentares da oposição ainda intensificam as críticas e cobram que o mandatário suspenda os dias de praia para liderar a ajuda diante da tragédia na Bahia.

Na última terça-feira (28), por exemplo, a hashtag #BolsonaroVagabundo entrou na lista de “assunto do momento” do Twitter.

Recente pesquisa do Datafolha mostrou que, para os brasileiros, Bolsonaro é o pior presidente da história do país. Ele é citado por 48% dos entrevistados, reflexo de sua queda de popularidade em razão da crise econômica e da má gestão da pandemia.

Bolsonaro viajou a São Francisco do Sul (SC) na segunda-feira (27) para passar o Réveillon com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a filha mais nova, Laura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que chegou ao local, Bolsonaro fez seguidos passeios de jet ski, provocou aglomerações na praia, visitou uma pizzaria e disse não ter nenhuma intenção de interromper a sua folga no litoral.