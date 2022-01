Bolsonaro vai a jogo de sertanejos horas após alta por obstrução intestinal

O evento “Amigos do Marrone contra a fome” ocorre na cidade natal do cantor, e teve uma partida entre atletas, cantores e outras celebridades

Ricardo Della Coletta, Marianna Holanda e Luís Cláudio Cicci

Brasília, DF e Buriti Alegre, GO

No mesmo dia em que deixou o hospital após internação por uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a Buriti Alegre (GO) para acompanhar um jogo beneficente de cantores sertanejos.

O evento “Amigos do Marrone contra a fome” ocorre na cidade natal do cantor, e teve uma partida entre atletas, cantores e outras celebridades. Marrone liderou uma das equipes, e venceu o jogo por 11 a 8.

Inicialmente, o segundo time seria de Gusttavo Lima. No entanto, sua assessoria afirmou que o cantor recebeu diagnóstico de Covid, e, por isso, ele não participou da partida.

Bolsonaro chegou acompanhando do ministro da Defesa, Braga Netto, e do deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), candidato do presidente ao governo de Goiás. O mandatário deixou o local pouco antes do final.

Os filhos do presidente Jair Renan e Carlos Bolsonaro também foram a Buriti Alegre. Enquanto Carlos jogava pelo time vermelho, do Amigos do Marrone, Jair Renan vestia a camiseta branca, do time do Marrone.

Antes da partida, o chefe do Executivo conversou com apoiadores. Ele chegou a entrar em campo para fazer uma foto enquanto passava a bola para Marrone.

“Vivemos momento difíceis, mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Vamos conseguir a vitória e o Brasil rumo à normalidade”, disse o presidente no estádio.

Dentre os participantes estavam os jogadores do Flamengo Bruno Henrique e Michael —autor do primeiro gol da partida.

Além deles, o ex-BBB Felipe Prior, o ator Eri Johnson, o ex-integrante do São Paulo Aloisio Chulapa, e o ex-boxeador Popó estiveram em campo.

Outros chegaram a ser convidados, mas não compareceram, como Marcelinho Carioca, ex-Corinthians, e Neymar, pai do jogador. O cantor sertanejo goiano Leonardo e seu filho Zé Felipe também.

Na pequena Buriti Alegre, de cerca de 10 mil habitantes, o evento lotou. Segundo a prefeitura, por 2 kg de alimento não perecível, 5.000 ingressos foram vendidos –muitos vieram de municípios vizinhos.

Bolsonaro, o prefeito de Buriti Alegre, André Chaves, e Marrone – Divulgação/Buriti Alegre

No local, a máscara era exceção. Miliene da Silva Nascimento, 31, levava o acessório pendurado no punho. A técnica em administração está desempregada, diz ser contra a vacina, mas que tomou apenas para poder ir a um show do Gusttavo Lima.

Ainda que a maioria no local fosse de apoiadores do presidente no estádio, Miliene diz que não vai votar em outubro. “Não voto porque não entendo de política. Meu título está bichado. Na próxima eleição, não vou votar no Bolsonaro porque ele não gosta de preto, de gay e não é vacinado. Mesmo que o meu irmão morra de amores por ele”, disse.

Nas arquibancadas, alguns levavam camisetas com o nome do presidente. Um grupo chegou com cartazes em inglês, com os dizeres: “BolsoTrump”, “liberty” e “communism” riscado.

O presidente chegou à cidade por volta das 20h. Bolsonaro já havia anunciado em 29 de dezembro a intenção de comparecer à partida, quando passava férias em São Francisco do Sul (SC).

“Dia 5, Buriti Alegre. O jogo do Bruno e Marrone contra a turma do Gusttavo Lima. Eu vou ser o centro-avante. Todos lá, tá ok?”, disse o presidente na ocasião.

Em declaração à imprensa nesta quarta, ainda no hospital Vila Nova Star em São Paulo, Bolsonaro reafirmou seu desejo de comparecer ao evento, mas destacou que não jogaria.

“É difícil você ficar parado, queria estar hoje à noite lá no jogo do Marrone e do Gusttavo Lima. Estou tentado ir para lá, não vou jogar, logicamente. Vou ver como é que fica”, declarou Bolsonaro.

Pessoas envolvidas na organização da partida em Buriti Alegre chegaram a ser informadas na terça (4) que Bolsonaro, devido à internação hospitalar, não compareceria ao evento. Mas na tarde desta quarta foram avisados que o mandatário decidira viajar à cidade.

Bolsonaro estava internado desde a madrugada de segunda (3). O médico do presidente atribuiu a obstrução intestinal a camarão não mastigado.

Em entrevista coletiva após a alta hospitalar, o presidente negou ter se vitimizado com seu estado de saúde e afirmou ser maldoso dizer que esteve de férias.

Nas últimas semanas, o chefe do Executivo passou uma temporada no Guarujá, antes do Natal, e depois seguiu para Santa Catarina. A passagem pelo litoral do estado no fim do ano foi marcada por críticas por ele não ter interrompido o descanso em meio à crise provocada pelas chuvas na Bahia, que deixaram mais de 20 mortos e milhares de desabrigados.

“Fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. O presidente não tem férias. É maldoso quem fala que estou de férias. Eu dou minhas fugidas de jet ski. Dou lá uns cavalos de pau no Beto Carrero”, disse Bolsonaro nesta quarta.

Este não é o primeiro jogo beneficente que o presidente participa. Em dezembro do ano passado, o presidente participou também de um amistoso na Vila Belmiro, em Santos. Na ocasião, ficou em campo por alguns minutos, fez um gol e depois caiu.

Com transmissão pela TV Brasil, a partida foi organizada pelo ex-jogador do Santos Narciso. Os alimentos arrecadados foram doados para famílias carentes.

Confira abaixo quem participou do jogo desta quarta-feira (5) com a presença do chefe do Executivo.

ESCALAÇÃO DO JOGO EM BURITI ALEGRE

Time do Marrone:

Calunga

Denis

Júnior Baiano

Blenio Araújo

Fernando

Eri Johnson

Bruno Henrique

Negrete

Popó

Marrone

Michael

Jair Renan Bolsonaro

Time do Amigos do Marrone: