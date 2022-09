Bolsonaro usa nova gafe de Lula para atacá-lo em ato no interior de SP

Na última quinta-feira, Lula se referiu a Bolsonaro como “ignorante” e associou esse termo ao “capiau do interior de São Paulo”

Artur Rodrigues

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou uma nova gafe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para atacá-lo em discurso na manhã deste sábado em Campinas (SP). “Sou cidadão, capiau do interior, sou caipira, mas não sou ignorante como esse ladrão”, disse o presidente em comício no centro da cidade, diante de milhares de apoiadores.

Na última quinta-feira, Lula se referiu a Bolsonaro, seu principal adversário na corrida eleitoral, como “ignorante” e associou esse termo ao “capiau do interior de São Paulo”, em mais um deslize do petista na campanha eleitoral.

As declarações de Lula foram dadas em sabatina com o apresentador Ratinho, no SBT, num momento em que Lula criticava o atraso do governo Bolsonaro na compra de vacinas da Covid-19.

Neste sábado, ao atacar Lula, Bolsonaro repetiu: “Se precisar lutar contra essa quadrilha nós lutaremos. E repito povo armado jamais será escravizado”.

Bolsonaro argumentou que não é uma escolha difícil entre Lula, a quem chamava de ladrão, e ele. “Do lado de cá uma pessoa que defende a família, do lado de lá um ladrão que diz que os valores familiares é um retrocesso”, disse.

Ele afirmou que Lula é favor de legalizar drogas, aborto e que quer valorizar o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Bolsonaro também atacou o ex-governador Geraldo Alckmin, vice de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na fala, apesar dos escândalos recentes que atingiram sua família, como a compra de imóveis em dinheiro vivo, Bolsonaro disse que não é chamado de corrupto. “Completamos três anos e oito meses sem corrupção no Brasil. Acusam me de tudo mas não me chamam de corrupto.”

Pesquisa do Datafolha divulgada na noite de quinta-feira (22) mostra que o ex-presidente ampliou sua vantagem para 14 pontos, aumentando as chances de a disputa encerrar no primeiro turno. Lula tem 47% das intenções de voto, contra 33% de Bolsonaro.

O presidente estava acompanhado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao Governo de São Paulo e ex-ministro de Bolsonaro.

Em seu discurso, Tarcísio investiu num discurso ideológico neste sábado (24) em que disse que Jair Bolsonaro foi o melhor presidente do país e se posicionou contra o aborto e a “ideologia de gênero”. “Vamos ser o governo que vai defender a família, que vai se posicionar contra o aborto”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao lado de Bolsonaro, ele o definiu como “o maior presidente de todos os tempos”. “Nós vencemos a corrupção que desgraçou o Brasil”, disse. “O Brasil está crescendo, o Brasil está criando emprego”.