Bolsonaro sobrevoa regiões do Acre atingidas por alagamentos

O presidente Jair Bolsonaro visitou o Acre nesta quarta-feira (24). Pela manhã, Bolsonaro desembarcou para sobrevoar as regiões do Acre atingidas por alagamentos. O estado sofre com a cheia em 10 cidades, somada ao caos da covid-19.

Sem mencionar ações concretas, Bolsonaro prometeu demonstrar trabalho pelo estado. “O que for possível o governo federal ajudar, vai fazer. Essa é a nossa obrigação e o nosso lema”, declarou. “Ninguém fica para trás, vamos ajudar o Acre no que for possível nesse momento difícil.”

Acompanharam o presidente os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e da Defesa, Fernando Azevedo. Representantes do Acre no Senado, os senadores Mailza Gomes (PP/AC), Marcio Bittar (MDB/AC) e Sérgio Petecão (PSD/AC) também estiveram na aeronave.

Bolsonaro e Pazuello também entregaram 21,9 mil doses extras de vacina contra a covid-19 ao governo local.

✈️ ???????? O Presidente Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello estão no Acre para prestar apoio no enfrentamento da Covid-19 e entregar 21,9 mil doses extras de vacina ao governo local. O estado vai receber 8,4 mil doses da Coronavac, e 13,5 mil doses da Oxford/AstraZeneca. pic.twitter.com/0g4VhSdUnk
February 24, 2021

Não só a covid e as enchentes acometem o Acre. A unidade federativa sofre ainda com a dengue. Só na capital, Rio Branco, há 8,6 mil casos suspeitos e 1,5 mil confirmados. 80% da população atendida nas UPAs são pacientes com a doença.

A crise de imigração na fronteira com o Peru também há de ser citada. Cerca de 450 imigrantes, a maioria do Haiti e da Venezuela, estão acampados nas proximidades da Ponte da Amizade desde o dia 13. Eles reivindicam o retorno para os países de origem, o que não é possível por causa do fechamento de fronteiras motivado pela pandemia.