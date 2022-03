Bolsonaro sinaliza chapa com Braga Netto ao falar em vice de MG e sem ambições

O presidente afirmou que seu vice deve ser uma pessoa nascida em Minas Gerais e que ele não deve ter ambições de assumir a cadeira

Ricardo della Coletta

Brasília, DF

Em mais uma indicação de que pretende escolher o ministro Walter Braga Netto (Defesa) para ser seu colega de chapa nas eleições de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (21) que seu vice deve ser uma pessoa nascida em Minas Gerais e que ele não deve ter ambições de assumir a cadeira presidencial ao longo de um eventual segundo mandato. Braga Netto é nascido em Belo Horizonte (MG).

“Isso tudo tem que ser levado em conta. Eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um mandato. Por isso posso adiantar que hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais”, disse Bolsonaro, durante entrevista à TV Jovem Pan.

“[O ex-ministro Ricardo Salles] conheceu por dentro o poder, os interesses, as pressões; o que alguns dos outros Poderes querem fazer a todo o custo para te tirar daquela cadeira. Essa cadeira minha mexe com centenas de bilhões de reais todo ano”, disse ainda Bolsonaro, na mesma entrevista.

Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, era um dos entrevistadores.

O presidente disse não querer adiantar o nome, mas afirmou que o objetivo é ter um vice que o ajude a governar o país, mais do ganhar competitividade eleitoral.

“Devemos ter um vice que demonstre à população que não é para ajudar a ganhar a eleição, é para ajudar a governar o Brasil”, declarou. “Ganhar eleição é bem mais fácil -ou menos difícil- do que governar”.