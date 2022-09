Bolsonaro se irrita com pergunta de Amanda Klein em entrevista à Jovem Pan

Recentemente, outro embate do presidente com uma jornalista mulher gerou repercussão negativa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se desentendeu com a jornalista Amanda Klein durante entrevista à Jovem Pan na manhã desta terça-feira, 6. Após ser questionado sobre suspeitas de corrupção envolvendo seus familiares, o chefe do Executivo disse que a profissional estava fazendo “acusações levianas”, perguntou se ela acredita em si mesma ao se olhar no espelho e mencionou a vida pessoal da jornalista. “Você é casada com uma pessoa que vota em mim, não sei como é seu convívio com ele na sua casa”, afirmou. “Mas eu não tenho nada a ver com isso, não responde, por favor”, completou.

“Você acredita na imprensa, Amanda? Você acredita em si mesma na frente do espelho?”, questionou o presidente. Amanda havia citado reportagem sobre a suspeita de haver funcionários fantasmas no gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado federal.

“A minha vida particular não está em pauta”, respondeu a jornalista. Em seguida, o presidente questionou: “A minha (vida) particular está em pauta por quê?”. Amanda respondeu: “Porque o senhor é uma pessoa pública, o senhor é o presidente da República”.

Amanda é casada com o empresário Paulo Ribeiro Barros. Em entrevista recente a um canal no YouTube, ela afirmou que o marido é bolsonarista e que “às vezes dá briga” por esse motivo. “No que importa, a gente é muito alinhado”, disse, na ocasião. “Porque ele vota em Bolsonaro e eu não voto, não quer dizer que não haja pontos de convergência.”

A pergunta da jornalista dizia respeito ao relatório da PF que apontou indícios de utilização de um laranja na compra de uma mansão por Ana Cristina Valle, ex-mulher de Bolsonaro. “Tenho duas ex-mulheres, não tenho contato com elas, não sei qual é a vida econômica que elas têm. Não sei a vida que elas levam”, respondeu o presidente, irritado.

Bolsonaro alegou “perseguição” da imprensa e afirmou que Amanda estava acusando mulheres de corruptas. A jornalista se defendeu e disse que sua pergunta era legítima.

Recentemente, outro embate do presidente com uma jornalista mulher gerou repercussão negativa. Durante o debate da Band, no dia 28 de agosto, ele destratou Vera Magalhães após ser questionado sobre a administração do governo federal no âmbito da pandemia e a compra de vacinas. “Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reação nas redes sociais foi “puxada” por rivais do presidente, que o acusaram de machismo e misoginia.

Estadão Conteúdo