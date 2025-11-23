Bolsonaro se despede de Michelle na Polícia Federal

GABRIELA BILÓ

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi até a saída da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para se despedir de sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele foi fotografado pela primeira vez desde que foi preso preventivamente, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Nas imagens, Bolsonaro aparece próximo de agentes da Polícia Federal e ao lado da ex-primeira dama, que se dirige para a saída do edifício.

Michelle chegou ao local por volta das 15h deste domingo (23) para visitar o marido. Sem falar na chegada, ela desembarcou do carro próximo ao prédio principal da sede regional e acenou brevemente para os cerca de 30 apoiadores que aguardavam a chegada dela em frente à unidade da PF.

A ex-primeira-dama, que tinha até as 17h para finalizar a visita, deixou a superintendência por volta das 16h54. A ex-primeira-dama acenou para apoiadores de Bolsonaro, que cercaram o carro, e saiu da unidade sem falar com a imprensa.

Além dela, apenas médicos e advogados do ex-presidente puderam visitá-lo. Pela manhã, foi realizada audiência de custódia. Seus filhos também solicitaram autorização ao Supremo Tribunal Federal para estarem com o Bolsonaro.

O ex-presidente está preso preventivamente por determinação de Moraes. Ele foi levado para uma sala especial da Superintendência da PF em Brasília.

Entre as justificativas para o ministro decretar a medida do ex-presidente, com a transferência dele de casa, onde cumpria prisão domiciliar, para a PF, está a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. Bolsonaro admitiu ter feito essa tentativa.