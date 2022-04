Bolsonaro responde DiCaprio e alfineta STF sobre punições a fake news

Em uma de suas respostas ao ator, o atual presidente citou uma publicação de DiCaprio em 2019, na qual o ator critica incêndios na Amazônia

Pedro Paulo Furlan

São Paulo, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu nesta sexta-feira (29) uma publicação do ator Leonardo DiCaprio, que incentivava jovens a tirarem o título de eleitor. A interação aconteceu no Twitter e acabou com Bolsonaro criticando as punições às notícias falsas.

Em uma de suas respostas ao ator, o atual presidente citou uma publicação de DiCaprio em 2019, na qual o ator critica incêndios na Amazônia, e avisou que este usou uma foto da floresta em 2003.

No mesmo tweet, apontou: “Tem pessoas que querem prender cidadãos brasileiros que cometem erros como esse no nosso país. Mas sou contra essa ideia tirânica. Então te perdoo”, referenciando movimentações do STF para punir disseminação de fake news.

No tweet original, o americano defendeu que “a juventude votando é a chave para uma mudança e um planeta saudável”, citando a Amazônia e outros ecossistemas “fundamentais para mudanças climáticas”. DiCaprio também direcionou o público ao site ‘Olha o Barulhinho’.