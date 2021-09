Bolsonaro responde a Fux e diz que Brasil está em paz e que ninguém precisa temer atos do 7 de Setembro

Ele respondeu ainda o presidente do STF, Luiz Fux, que afirmou que o tribunal estará “vigilante” no feriado da Independência

Ricardo Della Coletta e Bernardo Caram

FolhaPress

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (2) que ninguém precisa temer as manifestações de 7 de Setembro e que o Brasil “está em paz”. Ele respondeu ainda o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, que afirmou que o tribunal estará “vigilante” no feriado da Independência e que “liberdade de expressão não abrange violência e ameaça”.



“Hoje eu vi o ministro Fux dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux. Realmente não existe democracia se não respeitarmos a Constituição”, disse Bolsonaro. “Ninguém precisa temer o 7 de Setembro”, afirmou. Ele também disse que os manifestantes no 7 de Setembro estarão clamando pelo o que Fux pediu nesta quinta.



Apesar de um histórico de ataques a ministros do STF, Bolsonaro disse também que, no seu entender, o “Brasil está em paz”. “Alguém já me viu brigando com algum Poder, alguma instituição, a não ser algo pontual? O Brasil está em paz, no meu entender”, concluiu.