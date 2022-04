Bolsonaro recomenda que se tome vacinas da BCG e hepatite B: são importantes

De acordo com Bolsonaro, as vacinas por ele recomendadas são cientificamente comprovadas

Crítico da imunização contra a covid-19, na contramão da ciência, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recomendou à população nesta quinta-feira a tomar as vacinas da BCG e da hepatite B – que vêm em queda de aplicação, fator que compromete o controle das doenças.

“O pessoal tá relaxando, não tá tomando vacina. Então recomendo a todos tomarem essas vacinas, são importantes para a nossa saúde”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

De acordo com Bolsonaro, as vacinas por ele recomendadas são cientificamente comprovadas. Ele ignora, contudo, que as vacinas para a covid-19 também têm aval da ciência para aplicação.

O chefe do Executivo ainda reiterou críticas ao projeto de lei das fake news, que teve o requerimento de urgência negado na noite de ontem. “Seria início da censura do Brasil, até o próprio Google reclamou”, disse Bolsonaro.

