Bolsonaro promete auxílio vitalício e Lula diz que Orçamento só prevê até dezembro

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) travaram uma queda de braço no debate desta noite na Band

Carolina Linhares e Joelmir Tavares

São Paulo, SP

Em pergunta a respeito do Orçamento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai manter a despesa do Auxílio Brasil “de forma permanente e vitalícia”. Ele afirmou que a verba virá de reforma tributária.

Lula afirmou que o PT propôs um auxílio maior do que Bolsonaro havia proposto no início e que a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do presidente prevê o pagamento somente até 31 de dezembro. Ele também defendeu a reforma tributária.

Ao mencionar o discurso de Lula (PT) de que o povo vai voltar a comer picanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-presidente tem “propostas mirabolantes e mentirosas”.

Ele afirmou que o Bolsa Família pagava pouco. “Se podia dar algo melhor, por que não deu lá atrás?”, questionou Bolsonaro.

Era visível que Pazuello não entendia nada de saúde, diz Lula

O ex-presidente Lula (PT) gasta seu tempo no primeiro bloco para falar de Covid, tema que desgasta seu rival Jair Bolsonaro (PL).

O petista afirmou que o presidente nomeou ministros que não entendiam de saúde, como Eduardo Pazzuello, e lembrou que Bolsonaro tratou a pandemia como “gripezinha”.

Bolsonaro afirmou que poderia ter acabado com a CPI da Covid se tivesse acolhido emendas de Omar Aziz (PSD-AM) e de Renan Calheiros (MDB-AL), que estiveram à frente da comissão.