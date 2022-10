Bolsonaro processa Janones por post com termo “miliciano”

Janones é apoiador do candidato Lula e foi eleito deputado federal por Minas Gerais no último domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) processou o deputado federal André Janones (Avante-MG) por causa de um tweet de Janones com o termo “miliciano”.

A postagem que levou Bolsonaro a processá-lo dizia: “Olha a situação do miliciano: se me processar, me dá mais palco e holofotes. Se não me processar, eu continuo deitando e rolando na cara do vagabundo”.

Ao receber o processo, Janones ironizou a atitude e escreveu: “Eu não citei nome de ninguém”.

Janones é apoiador do candidato Lula e opositor ao governo Bolsonaro. Foi eleito deputado federal por Minas Gerais no último domingo (2).