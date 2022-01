Bolsonaro precisa enfrentar a pandemia, diz prefeito de Araraquara após novo ataque do presidente

Em entrevista a uma rádio do Ceará divulgada nesta sexta (14), o presidente reafirmou que pessoas passaram fome na cidade por causa do lockdown

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o prefeito Edinho Silva (PT), de Araraquara (SP), por causa da condução do combate à pandemia na cidade paulista.

Em entrevista a uma rádio do Ceará divulgada nesta sexta (14), o presidente reafirmou que pessoas passaram fome na cidade por causa do lockdown imposto pela prefeitura em fevereiro de 2021 e levantou suspeita sobre a reeleição do petista.

“Se não fosse o presidente da Ceagesp socorrer com comboio de alimento, o pessoal teria morrido de fome. Lá, inclusive, o pessoal comeu cães e gatos. Esse prefeito foi reeleito, a gente não consegue entender isso aí. Será que as eleições foram limpas no tocante à apuração?”, questionou Bolsonaro.

O petista disse à reportagem que Bolsonaro precisa aprender a enfrentar a pandemia em vez de atacar Araraquara e disse que as mentiras não apagam o que sua gestão fez durante a crise de saúde.

“A nossa aprovação veio das urnas com mais um mandato, isso também deve doer em Bolsonaro, que vê suas convicções serem rejeitadas cotidianamente pelo povo brasileiro”, afirmou.