Bolsonaro pede afastamento de Moraes e alega ligação com o caso

No documento, os advogados pedem o afastamento do relator do caso, além da declaração de nulidade de todos os atos determinados

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou, nessa quarta-feira (14), uma petição ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, sobre o processo que o acusa de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado.

No documento, os advogados pedem o afastamento do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, além da declaração de nulidade de todos os atos determinados.

Com isso, a defesa pede para que todas as decisões tomadas por Moraes sejam invalidadas. Caso aceito, é como se o ato nunca tivesse ocorrido no âmbito jurídico, já que não produz efeitos legais.

Como justificativa, a petição argumenta que o ministro teria ligação com o caso, já que seria uma das vítimas do suposto plano. “Diante do manifesto impedimento para a realização de qualquer ato processual no presente feito pelo seu nítido interesse na causa”, diz o documento.

Operação Tempus Veritatis

Na última quinta-feira (08), a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis, onde cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão contra figuras ligadas ao ex-presidente.

Entre os endereços alvos da operação, está a casa de Bolsonaro em Angra dos Reis (RJ). Os alvos incluem militares e pessoas do alto escalão do governo do ex-presidente.