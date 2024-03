Bolsonaro pede acesso a depoimentos de ex-comandantes

Freire Gomes confirmou à PF a participação em reuniões, com a presença de Bolsonaro, nas quais foi discutida uma “minuta de golpe”

São Paulo, 06 – O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Carlos Baptista Júnior, na Operação Tempus Veritatis, que apura suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa de Bolsonaro diz que os depoimentos dos militares são “cruciais”.

Freire Gomes confirmou à PF a participação em reuniões, com a presença de Bolsonaro, nas quais foi discutida uma “minuta de golpe”. Baptista Júnior também teria seguido a linha de depoimento do general. A solicitação foi encaminhada ontem ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação.

Estadão Conteúdo