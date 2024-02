Bolsonaro passa por exames e avalia nova cirurgia abdominal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por exames nesta quarta-feira (28) no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

Ex-presidente vai se consultar com médico para avaliar nova cirurgia no abdômen, segundo o assessor e advogado Fabio Wajngarten.

Bolsonaro já passou por ao menos seis intervenções cirúrgicas desde a facada que levou durante a campanha presidencial em 2018.

Ao chegar no hospital paulista, ex-presidente falou sobre a minuta do golpe à imprensa. “Se um presidente da República estivesse pensando em usar qualquer dispositivo de forma legal, isso não é crime”, afirmou.

Ex-presidente mencionou rascunho de decreto golpista em discurso a apoiadores no final de semana. Foi a primeira vez que ele declarou conhecer o documento, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres em janeiro de 2023. A Polícia Federal vai incluir a fala de Bolsonaro na investigação.

Internações de Bolsonaro coincidem com crises, como mostrou reportagem do UOL publicada no ano passado. Desde 2018, o ex-presidente deu entrada em hospitais ao menos sete vezes em períodos em que passou por adversidades pessoais ou que envolviam o governo ou familiares.