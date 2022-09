Bolsonaro parabeniza Liz Truss por vitória como primeira-ministra no Reino Unido

“Nossos povos compartilham o apreço pela soberania e pela liberdade e poderão realizar muito através da cooperação”, escreveu no Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprimentou, nesta terça-feira (6), Liz Truss pela vitória como nova primeira-ministra do Reino Unido, e disse que os dois países compartilham “o apreço pela soberania e pela liberdade”. Terceira mulher a ocupar o cargo, aos 47 anos ela irá substituir Boris Johnson, que renunciou no início de julho.

“Nossos povos compartilham o apreço pela soberania e pela liberdade e poderão realizar muito através da cooperação”, escreveu no Twitter.

Bolsonaro também disse que ele e o governo brasileiro estão “prontos para trabalhar” com a primeira-ministra e o governo do Reino Unido. O presidente disse esperar fortalecer as relações entre os dois países para a “construção de uma parceira cada vez mais sólida, com destaque para a economia, o comércio e a defesa da democracia”.

“Tenha certeza que eu e meu governo estamos prontos para trabalhar com a senhora e com o seu governos no fortalecimento de nossas relações e na construção de uma parceira cada vez mais sólida, com destaque para a economia, o comércio e a defesa da democracia”, escreveu no Twitter.

Liz Truss foi escolhida nesta segunda-feira (5) como líder do Partido Conservador em uma disputa com o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak. A ex-secretária de Relações Exteriores do país obteve 81.326 votos, enquanto Sunak conseguiu 60.399.

Primeira-ministra tem histórico de falas polêmicas. Liz Truss já deu algumas declarações polêmicas durante a sua trajetória política. Entre as citações controversas, estão afirmações sobre a produtividade dos britânicos, a importação de queijo e a política econômica do país. Também houve declarações sobre os líderes da França, Emmanuel Macron, e da Escócia, Nicola Sturgeon.

Liz Truss agradeceu a Boris Johnson em seu discurso de vitória. A nova líder do Partido Conservador agradeceu ao seu antecessor por conseguir concluir o Brexit – processo de saída do Reino Unido da União Europeia -, por conduzir os britânicos pela pandemia de covid-19 e por “enfrentar Vladimir Putin” – o premiê se colocou como um forte crítico do presidente russo em relação à guerra na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Boris Johnson enfrentou escândalos até deixar o cargo. Ontem, Johnson fez uma publicação nas redes sociais agradecendo pelos três anos em que esteve à frente do governo britânico. Depois, pediu que o partido apoie “100%” a nova líder.

O agora ex-primeiro-ministro anunciou sua renúncia em julho após uma intensa crise no governo que fez com que mais de 50 membros, entre ministros, secretários e auxiliares, deixassem seus postos alegando “falta de confiança” em sua gestão.