Bolsonaro ouve apoios e xingamentos em passeio de moto pela Baixada Santista

O chefe do Executivo federal saiu às 10h do Forte dos Andradas, no Guarujá, onde está hospedado neste feriado de carnaval

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), passeou de moto pela Baixada Santista na manhã desta segunda-feira, 28, e ouviu xingamentos e manifestações de apoio pelos locais por onde passou. O chefe do Executivo federal saiu às 10h do Forte dos Andradas, no Guarujá, onde está hospedado neste feriado de carnaval. Ele estava acompanhado de assessores, seguranças e do deputado federal, Hélio Lopes (PSL). A comitiva presidencial utilizou a travessia de balsas para chegar na cidade de Santos e seguiu pela orla da praia cumprimentando apoiadores pelo caminho. Na sequência, o presidente passou pelas cidades de São Vicente e Praia Grande, onde parou para comer pastel e tomar caldo de cana. Em momentos do passeio, Bolsonaro foi hostilizado por algumas pessoas e ouviu xingamentos. Após parar em alguns pontos para cumprimentar e tirar fotos com apoiadores, o presidente voltou para Guarujá também pela orla das praias e chegou no Forte dos Andradas às 13h30. O presidente está no município litorâneo desde o último sábado, 26. Ele deve voltar a Brasília apenas na quarta-feira de cinzas. Esta é a décima vez em que Bolsonaro folga no Guarujá.