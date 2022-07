Bolsonaro omite que auxílios vão até dezembro e diz que PEC não é eleitoral

“Você pode ver, a própria esquerda tentou fazer com que entrasse em vigor essa PEC depois das eleições.”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (14) que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Auxílios, aprovada na Câmara dos Deputados, não é “eleitoreira” já que “quem está necessitado não quer saber se tem eleição ou não”. Durante a entrevista, o mandatário omitiu que os novos auxílios e os reajustes de benefícios valem apenas até 31 de dezembro deste ano.

“Olha, na própria PEC foi colocada situação de emergência. Foi bom porque entrou na própria PEC. Então está contornado esse problema. Agora, quem está necessitado não quer saber se tem eleição ou não. Quem está passando fome nessa época. Você pode ver, a própria esquerda tentou fazer com que entrasse em vigor essa PEC depois das eleições.” A fala foi transmitida no canal Foco do Brasil, que reproduziu as imagens do Notícias do Brasil, no YouTube.