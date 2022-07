Hospital confirma morte cerebral de mulher que caiu de uma maca em Porto Alegre

No prontuário da paciente, a queda está registrada como “acidente interno”. Segundo a família, uma tomografia identificou uma fratura

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) confirmou a morte cerebral de uma paciente de 67 anos após cair de uma maca. O caso aconteceu na quarta-feira (13) na Unidade de Saúde do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente teve uma agitação durante uma radiografia, que provocou uma queda. A SPDM, empresa que administra o local, irá ouvir os funcionários da unidade.

Vera Regina Guedes foi encaminhada pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) à Unidade de Saúde após sentir uma queda de pressão, no domingo (10). O diagnóstico de gastrite veio após oito horas e então a equipe médica quis realizar uma radiografia complementar.

No prontuário da paciente, a queda está registrada como “acidente interno”. Segundo a família, uma tomografia identificou uma fratura no crânio e no rosto. Ela entrou em coma na segunda-feira (11).

“A sensação é de impunidade e revolta. O que a minha família quer é justiça, é a última coisa que a gente pode fazer pela memória da minha mãe é justiça, que as pessoas que estavam responsáveis por ela paguem pelos seus erros”, disse Leandro ao portal G1.