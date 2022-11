Bolsonaro não fez quase nada desde que perdeu eleição; veja dia a dia do presidente

Passadas três semanas desde sua derrota, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vive uma rotina de reclusão, com agenda oficial enxuta

NANÁ DELUCA

SÃO PAULO, SP

Passadas três semanas desde sua derrota no segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vive uma rotina de reclusão, com agenda oficial enxuta e número reduzido de postagens em suas redes sociais, meios que adotou como principal forma de comunicação ao longo de seu mandato.

No cenário internacional, o presidente ausentou-se da COP27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que ocorre no Egito até o dia 18 -com participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro também não foi à reunião da cúpula do G20, na Indonésia.

Desde a vitória do petista, o atual mandatário evitou parabenizar o adversário e não comentou o relatório apresentado pelo Ministério da Defesa ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a fiscalização do processo eleitoral.

Em seu primeiro pronunciamento após as eleições, no dia 1º de novembro, Bolsonaro avaliou que as manifestações antidemocráticas promovidas por seus apoiadores são fruto de “indignação e injustiça” com as eleições e não pediu explicitamente o fim dos bloqueios de rodovias, o que fez em vídeo no dia seguinte.

Veja o dia a dia do presidente desde o resultado do segundo turno, de acordo com agenda oficial da Presidência e publicações em redes:

31.out (segunda-feira) Encontro com Paulo Guedes (Economia) e outros ministros de manhã Sem motociata Sem postagens nas redes sociais



1º.nov (terça-feira) Encontro com o ministro da CGU, Wagner Rosário, e com senador eleito, Rogério Marinho (PL-RN) Sem motociata Reunião com Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Anderson Torres (Justiça) e Bruno Bianco (AGU) À tarde, após reunião com ministros, quebrou o silêncio de 45 horas e se pronunciou pela pela primeira vez após a derrota eleitoral. O pronunciamento, de cerca de dois minutos, no Palácio do Alvorada, foi divulgado em sua conta no Facebook.



2.nov (quarta-feira) Sem compromissos oficiais Sem motociata Em suas redes, publicou vídeo em que pediu a manifestantes bolsonaristas que desbloqueassem rodovias



3.nov (quinta-feira) Reunião de meia hora com Célio Faria Júnior, secretário da Presidência da República Sem postagens nas redes sociais Sem motociata Sem a tradicional live semanal



4.nov (sexta-feira) Sem compromissos oficiais Sem postagens em suas redes sociais Sem motociata



5.nov (sábado) Sem compromissos oficiais Sem postagens em suas redes sociais Sem motociata



6.nov (domingo) Sem compromissos oficiais Sem postagens em suas redes sociais Sem motociata



7.nov (segunda-feira) Encontro com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite Reunião com Renato de Lima França, subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência Telegram: divulgou a notícia de que percentual de brasileiros vivendo em extrema pobreza em 2020 foi o menor já registrado na série histórica do Banco Mundial. Não fez postagens em suas outras redes. O aplicativo de mensagens tem sido, junto ao TikTok, a rede mais ativa do presidente nas últimas semanas, com postagens quase diárias a respeito de programas do governo Sem motociata



8.nov (terça-feira) Sem compromissos oficiais Twitter e Facebook: publicou fotografias antigas Telegram: divulgou dados do programa Lixão Zero, do Ministério do Meio Ambiente e sobre a Operação Acolhida, programa que auxilia refugiados venezuelanos Sem motociata



9.nov (quarta-feira) Reunião com Ciro Nogueira (Casa Civil), Célio Faria Júnior e governador Ratinho Jr. (Paraná) Reunião com Marcelo Queiroga (Saúde) Reunião de meia hora com Renato de Lima França Instagram: publicou uma fotografia antiga Telegram: anunciou “repasse de R$ 3 bilhões do governo federal para investimentos em segurança pública”. No aplicativo, também fez publicações sobre programa de habitação no Ceará e dessalinização de água em Minas Gerais Sem motociata



10.nov (quinta-feira) Reunião com Victor Godoy Veiga, ministro da Educação Reunião com o secretário da Presidência da República, Célio Faria Júnior, e com o subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, Renato de Lima França Assinou decreto que revogou 137 atos normativos já sem eficácia ou validade. Nomeou André Ramos Tavares para o cargo de juiz substituto no TSE Telegram: anunciou o lançamento da plataforma tramita.gov.br e fez postagem sobre valores arrecadados via leilões pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos Sem motociata Sem a tradicional live semanal



11.nov (sexta-feira) Reunião com o ministro da CGU, Wagner Rosário, e com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos Sem motociata Novamente reuniu-se com Célio Faria Júnior e Renato de Lima França TikTok: publicou compilado de vídeos que o mostram em motociatas e encontros com apoiadores



12.nov (sábado) Sem compromissos oficiais Nomeou 12 desembargadores para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região; os nomeados estavam nas listas tríplices formadas pelo plenário da corte e enviadas à Presidência em junho TikTok: publicou vídeos que o mostram com apoiadores Telegram: postagens a respeito do agronegócio, da transposição do rio São Francisco e sobre o marco legal do Saneamento Básico Sem motociata



13.nov (domingo) Sem compromissos oficiais Telegram: publicações a respeito de obras de infraestrutura Sem motociata



14.nov (segunda-feira) Encontro pela manhã com senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e Paulo Guedes (Economia) Sem motociata TikTok: vídeos com compilado de cenas de suas atividades como deputado federal e presidente. Também publicou vídeo com os subtítulos “água no Nordeste”, “casa própria” e “título de terra”



15.nov (terça-feira) Encontro com Ciro Nogueira (Casa Civil), das 9h às 9h30 TikTok: vídeo similar ao do dia anterior, com compilado de “recordes” de seu governo Sem motociata



16.nov (quarta-feira) Sem compromissos oficiais Sem motociata Voltou ao Twitter e Facebook, após uma semana, para compartilhar uma lista de redes oficiais de comunicação, “atualizadas diariamente”