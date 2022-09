Bolsonaro não comparece à sessão do Bicentenário

O presidente de Portugal, os presidentes do Senado e da Câmara, e o procurador geral da República estão presentes na cerimônia

Para comemorar os 200 anos de independência, foi marcada uma sessão solene no Congresso Nacional na manhã desta quinta-feira (8), que deveria reunir os chefes de Estado do Brasil, de Portugal e de outras ex-colônias portuguesas, além de ex-presidentes do Brasil e dos presidentes do Senado e da Câmara.

Entretanto, Bolsonaro cancelou a ida à sessão solene, como informou o Senado Federal. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, os presidentes do Senado e da Câmara, e o procurador geral da República estão presentes na cerimônia, que está acontecendo no Plenário da Câmara.

Segundo a programação, os chefes de Estado estrangeiros e os ex-presidentes do Brasil serão recebidos pelos presidentes do Congresso e da Câmara e participarão da abertura da exposição 200 Anos de Cidadania: O Povo e o Parlamento, também parte das comemorações do Bicentenário da Independência.

Organizada em conjunto pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados e o Museu do Senado, a mostra revisita a independência para mostrar a evolução dos direitos civis, políticos, sociais, étnico-raciais e coletivos, até as conquistas legislativas mais recentes. A exposição estará aberta para visitação no Salão Negro do Congresso de 10 de setembro a 1º de dezembro, das 9 às 12 horas e das 13 às 18 horas nos dias de semana e das 9 às 17 horas nos fins de semana.

Após a inauguração da exposição no Salão Negro, os convidados seguirão para a sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados. O encerramento da sessão está previsto para o meio-dia.