Bolsonaro liga para ministros na frente de apoiadores e faz cobranças sobre o Minha Casa, Minha Vida

Presidente também questionou o prazo de conclusão das obras na Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico)

O presidente Jair Bolsonaro ligou para os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) na frente de apoiadores no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (23). Bolsonaro fez cobranças em relação ao programa Minha Casa, Minha Vida, que foi rebatizado no atual governo e hoje se chama Casa Verde e Amarela.

Um apoiador disse ao presidente que, em São Luís, no Maranhão, há quatro mil casas para serem entregues à população. “A gente tem um residencial do Minha Casa, Minha Vida há sete anos, com quatro mil casas prontas para morar, em estado de degradação”, disse o simpatizante.

Bolsonaro, então, pediu a um assessor para que ligasse para Rogério Marinho. O ministro atendeu e disse que as casas não estão prontas devido a questões de domínio do terreno. “Tem problemas de conclusão, problemas ligados a uma empresa que não conseguiu entregar. Nós estamos numa briga judicial com ela”, explicou.

Fico

Depois, Bolsonaro foi perguntado por outra apoiadora sobre a obra na Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico). A mulher, que diz ser vereadora do município de Água Boa, no Mato Grosso, mencionou a obra da Fico, que vai passar pela cidade matogrossense.

A previsão para conclusão da obra é de cinco anos. Bolsonaro fez contato com o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que respondeu: “A Fico está em obra, presidente. Essa obra vai tomar muito impulso no ano que vem. A gente foi lá lançar a Pedra Fundamental, nessa ligação de Água Boa até Mara Rosa e ano que vem ela toma corpo”, explicou. O presidente perguntou o prazo de conclusão. Tarcísio prometeu: “Quatro anos.”