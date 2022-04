Bolsonaro ironiza encontro de Lula e Deolane Bezerra

Bolsonaro comentou um dos registros e publicou uma entrevista em que Deolane declarava gostar de “advogar para bandido”

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ironizou a advogada Deolane Bezerra, 34, após seu encontro com o ex-presidente Lula (PT) nesta terça-feira (26). A viúva de MC Kevin participou de uma reunião com o político e compartilhou registros do encontro em suas redes.

Bolsonaro comentou um dos registros, compartilhado por Lula, e publicou uma entrevista em que Deolane declarava gostar de “advogar para bandido”. “Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar para bandido”, diz a influenciadora digital no trecho da entrevista ao podcast Papagaio Falante.

“Feitos um para o outro”, escreveu Bolsonaro na legenda da publicação, fazendo referência a Lula e Deolane. A advogada também havia compartilhado uma foto com o ex-presidente e na legenda escreveu: “Estou fechada com você e não abro mão”.

Também nesta terça, o ex-presidente comentou sobre o Big Brother Brasil 22 (Globo) que se encerrou e consagrou Arthur Aguiar como campeão. Sem citar nomes, o político repercutiu boatos de que um dos participantes do reality estaria usando robôs para conquistar mais votos nos Paredões.

“Estão votando agora para ver o cara que vai ganhar, e tem um cara agora que está com um esquema de computador, é uma indústria de telefonema para a Rede Globo para ele ser indicado”, disse ele, que confundiu o método atual de votação, no discurso feito nesta terça-feira (26), transmitido através do canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube.

“Então, enquanto o cara não tem, tem que pegar alguém para pegar o telefone e ligar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa?”. Apesar de não citar nomes, o discurso foi ligado a Arthur Aguiar. Existem rumores nas redes de que o finalista do BBB estaria sendo favorecido por robôs, com ajuda de sua esposa Maíra Cardi fora da casa.