Bolsonaro insiste em vitória no primeiro turno apesar de pesquisas adversas

O presidente Jair Bolsonaro insistiu nesta sexta-feira em que será reeleito em 2 de outubro, apesar de as pesquisas mostrarem uma ampla vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

“Somos a maioria, venceremos no primeiro turno”, afirmou o chefe de Estado durante comício em Divinópolis, Minas Gerais (sudeste).

Segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta quinta-feira, Bolsonaro reverteu ganhos recentes e ficou ainda mais atrás de Lula, que ampliou sua vantagem para 14 pontos nas intenções de voto. O ex-presidente de esquerda subiu de 45% para 47% em relação à semana passada, ante 33% para o presidente de direita, que permaneceu estável em relação à pesquisa anterior.

Considerando apenas os votos válidos (sem brancos ou nulos), Lula reúne 50% dos apoios, percentual mínimo para obter uma vitória no primeiro turno. Embora analistas continuem a ver uma definição no segundo turno como mais provável, nos últimos dias “criou-se um ambiente favorável a uma vitória no primeiro turno” para o ex-presidente de esquerda, disse à AFP Adriano Laureno, analista político da consultoria Prospectiva.

Bolsonaro, no entanto, que repete sua desconfiança em relação às pesquisas, saudou a multidão que foi vê-lo em Divinópolis: “Não existe eleição sem povo nas ruas. A gente não vê nenhum dos outros candidatos fazendo um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui.”

Segundo o Datafolha, Lula venceria um eventual segundo turno por 54% a 38%.

