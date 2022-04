Bolsonaro inicia expediente da semana com motociata e cavalgada no interior de SP

Na manhã desta segunda-feira (25), o presidente participará da abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação),

Marcelo Toledo

Ribeirão Preto, SP

O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou o expediente da semana pós-feriado com uma motociata e uma cavalgada em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Na manhã desta segunda-feira (25), o presidente participará da abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), que voltou a ter edição presencial após dois anos de interrupção devido à pandemia da Covid-19.

Bolsonaro chegou ao aeroporto de Ribeirão por volta das 8h, onde foi recebido por grupos que se denominam conservadores da cidade e de municípios da região metropolitana. A convocação foi feita por aplicativos de troca de mensagens.

Ao deixar o local, Bolsonaro percorreu ruas da cidade, o que provocou interrupção no fluxo de veículos no primeiro dia útil da semana.

O primeiro dia de feira é marcado tradicionalmente por longas filas e uma demora que pode chegar a duas horas para entrar no recinto. O cenário se agravou nesta segunda.

A Agrishow deve reunir 150 mil visitantes brasileiros e estrangeiros até a próxima sexta-feira (29).

As motociatas em apoio ao presidente já custaram ao menos R$ 5 milhões aos cofres públicos, segundo levantamento realizado pela Folha a partir de mais de 50 pedidos via Lei de Acesso à Informação.

A soma leva em conta as despesas com o cartão de pagamento do governo federal, informadas pela Secretaria-Geral da Presidência, e os gastos assumidos pelos estados para garantir a segurança da população e da comitiva de Bolsonaro.