Bolsonaro inaugurará pedra fundamental de unidade de ressonância em reduto do PT

O presidente Jair Bolsonaro (PL) viaja nesta quarta-feira, 16, para Salvador, na Bahia, Estado que é o principal reduto petista do País. Ele participará da cerimônia de lançamento da pedra fundamental de uma unidade de ressonância magnética do Hospital Santo Antônio.

A viagem vem em meio às articulações para lançar a pré-candidatura do ministro da Cidadania, João Roma, ao governo baiano, com o objetivo de enfrentar o PT e montar um palanque para Bolsonaro no Estado.

O nome para ser candidato petista à sucessão de Rui Costa (PT) é o do secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues. A escolha resultou no fim da aliança de 14 anos entre PT e PP, que tem João Leão como vice-governador baiano. O Hospital Santo Antônio é uma das obras sociais fundadas por Irmã Dulce, canonizada pelo Papa Francisco em 2019.

Estadão Conteúdo