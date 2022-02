Bolsonaro ignora invasão da Ucrânia em publicações nas redes sociais e em conversa com apoiadores

Ele cumpre agenda normalmente em São Paulo, onde vai inaugurar uma travessia e reservatórios acompanhado pelo ministro Tarcísio Freitas

Marianna Holanda

Brasília, DF

Desde que foi deflagrado o conflito militar na Ucrância, o presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou com apoiadores e fez publicações em redes sociais, sem mencionar a invasão. Ele cumpre agenda normalmente em São Paulo, onde vai inaugurar uma travessia e reservatórios.

No Twitter, o chefe do Executivo publicou um vídeo de Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) falando sobre a BR-415. Depois, um vídeo de um medalhista olímpico em evento no Planalto, em que elogia o governo.

No cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro falou com apoiadores sobre MST, futebol e até Argentina. “Vamos aprender com o erro dos outros”, disse, em referência ao país vizinho.

Em São Paulo, foi recepcionado por eleitores, que acompanharam-no com uma motociata.