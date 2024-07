Bolsonaro fica retido em rodovia no PA bloqueada por manifestantes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou retido na rodovia PA 275, na entrada do município paraense de Parauapebas, devido a um bloqueio causado por agricultores manifestantes ligados à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Fetraf). O ato é um protesto à chegada de Bolsonaro no município.

A interdição da via ocorreu entre as 9h e as 10h, e contou com cerca de 200 pessoas. Segundo os manifestantes, o bloqueio é uma resposta ao descaso que a gestão Bolsonaro teve em relação à agricultura familiar no Pará. Eles destacam o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no governo passado e a interrupção da reforma agrária no estado.

“Os agricultores e agricultoras familiares jamais esquecerão os longos anos de descaso com o setor e com a produção de alimentos saudáveis”, disse Noemi Gonçalves, coordenadora da Fetraf no Pará. O bloqueio foi dissipado em cerca de um hora de duração.

Bolsonaro está em viagem pelos município paraenses para apoiar o lançamento de pré-candidaturas e filiações ao PL no Estado.

Estadão Conteúdo.